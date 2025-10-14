Plenitude debutta nella banda larga | FTTH fino a 2,5 Gbps anche per i clienti energia e DAZN MyClubPass incluso

Dday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’offerta integra connettività FTTH e, volendo, anche fornitura luce o gas, con prezzo agevolato a 16,90 euro al mese e modem incluso. Nessun vincolo e attivazione di 39 euro. 🔗 Leggi su Dday.it

plenitude debutta nella banda larga ftth fino a 25 gbps anche per i clienti energia e dazn myclubpass incluso

© Dday.it - Plenitude debutta nella banda larga: FTTH fino a 2,5 Gbps anche per i clienti energia e DAZN MyClubPass incluso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Plenitude Debutta Banda Larga