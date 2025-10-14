Plenitude debutta nella banda larga | FTTH fino a 2,5 Gbps anche per i clienti energia e DAZN MyClubPass incluso
L’offerta integra connettività FTTH e, volendo, anche fornitura luce o gas, con prezzo agevolato a 16,90 euro al mese e modem incluso. Nessun vincolo e attivazione di 39 euro. 🔗 Leggi su Dday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sabato 11 ottobre alle ore 14:30 il Rugby Viadana 1970 debutta allo Stadio Luigi Zaffanella nella Serie A Élite 2025/26, affrontando il Mogliano Rugby nella prima giornata di campionato. Dopo le prove di Coppa Italia, i gialloneri s - facebook.com Vai su Facebook