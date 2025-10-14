Placca di roccia si stacca dalla parete della montagna

Nel pomeriggio di martedì 14 ottobre un pezzo di roccia si è staccato dalla parete est del monte Garzolet. Il distacco si è verificato nell’ultimo tratto del sentiero di rientro dalla ferrata “Pisetta”.Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso Alpino che hanno svolto tutte le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

