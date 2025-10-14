Pizzini e contanti l' imbarazzo dell' avvocata Taccia da Porro | Cifre eccessive

C'è stato un momento, durante la puntata di Quarta Repubblica andata in onda ieri sera sotto la conduzione di Nicola Porro, in cui l'avvocata Angela Taccia è apparsa visibilmente in difficoltà nel commentare fatti risalenti a un passato che non la coinvoge. Interpellata sui compensi emersi nei nuovi verbali del caso Garlasco, la legale di Andrea Sempio ammette con franchezza: “Mi sembrano cifre eccessive rispetto all'attività di quei pochi mesi”. Un'affermazione che tradisce sorpresa e un certo imbarazzo, in un contesto già segnato da tensioni e fughe di atti riservati. L'allieva dell'avvocato Massimo Lovati, nel periodo in cui quei compensi sarebbero stati pattuiti, non si occupava del caso: “Io nel 2017 non ero il legale di Andrea Sempio, ma mi sembrano cifre eccessive rispetto all'attività di quei pochi mesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

