Pixies | il 14 luglio a Milano l’unica data italiana del tour mondiale che celebra i 40 anni dalla formazione

Lopinionista.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

foto di Travis Shinn BOSTON – Per celebrare i quarant’anni dalla loro formazione, i Pixies annunciano Pixies 40, il tour mondiale che partirà nel 2026. I primi concerti inizieranno nel Regno Unito a maggio, per poi proseguire in Europa tra giugno e luglio, e arrivare per un’unica data italiana, il 14 luglio a Milano al Parco della Musica, organizzata da DNA concerti. Per festeggiare questo traguardo epico la formazione storica composta da Black Francis, Joey Santiago e David Lovering, insieme alla bassista Emma Richardson, si esibirà in location prestigiose, tra cui per la prima volta alla Royal Albert Hall di Londra. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

