Più turisti ma i negozi chiudono Nei dati anche gli alloggi privati
La lista civica Cambia con Me - Mazzolani sindaco, mette i puntini sulle ’i’ rispetto ai dati turistici, commentati positivamente dall’amministrazione comunale. "Quando si leggono dati positivi non c’è che festeggiare perché questo vuol dire che i fatturati crescono, le imprese fanno più utili, maggiore occupazione e le attività commerciali dovrebbero ampliarsi e aumentare, così purtroppo non è. Sentiamo gli albergatori lamentarsi così come gli stabilimenti balneari che hanno lamentato, ma era ampiamente visibile, il vuoto infrasettimanale in modo particolare nel mese di luglio dal lunedì al venerdì, ma c’è chi dice che queste categorie si lamentano tutti gli anni a mo’ di ritornello, certo è che una località che fa più presenze e che si distingue dalle altre località della riviera romagnola dovrebbe diventare appetibile anche per il commercio e invece ogni anno chiudono negozi e le notizie che arrivano sono che esiste una tendenza ad andarsene". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
