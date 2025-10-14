Più spazio a biliardino e freccette Così la bocciofila cambia volto

Via le bocce, avanzano il biliardo e le freccette. Nuovi svaghi per chi frequenta la bocciofila del Polisportivo, impianto comunale gestito dalla società La Pineta. La giunta ha approvato un progetto per lavori di manutenzione straordinaria, dell’importo di 130.000 euro, per inserire nuove attività. L’attuale struttura è composta da sei corsie per il gioco delle bocce e su richiesta de La Pineta, per star dietro alle diverse esigenze dell’utenza e offrire anche alternative al gioco delle bocce, verranno ridotte a quattro e lo spazio occupato dalle altre due, quelle vicine al locale bar, sarà trasformato in una sala per il gioco del biliardo e inoltre verrà predisposta anche una sala per il gioco delle freccette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

