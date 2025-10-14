Più sicure le strade del territorio Per gli asfalti previsti 407mila euro

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono 407mila euro di investimenti per rendere ancora più sicure le strade del territorio. La determina appena firmata dal dirigente dell’ufficio Tecnico sancisce l’inizio della stagione degli “asfalti”, secondo quelle che sono le nuove programmazioni. La “Manutenzione straordinaria del comprensorio comunale”, attenendosi alla dicitura esatta del documento appena pubblicato, "prevede interventi non solo nel capoluogo, ma anche e soprattutto nelle frazioni comunali, dove i cittadini hanno segnalato varie criticità che ora andremo a sistemare – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore ai lavori pubblici, Marco Vincenzi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

