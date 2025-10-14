Più poteri ai Dirigenti per sanzionare i docenti? AND | I dirigenti possono appoggiarsi all’Avvocatura dello Stato i docenti pagano di tasca propria
L’ipotesi di un ampliamento del potere sanzionatorio dei dirigenti scolastici torna al centro del dibattito. Sull'ipotesi di portare da 10 a 30 giorni il potere di sospensione dei docenti da parte dei Dirigenti, è stato smentito da Naddeo, Presidente ARAN. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Più poteri ai Dirigenti per sanzionare i docenti? Naddeo (ARAN): mai proposto ai sindacati - X Vai su X
Egolatria scolastica "Esperti" che attaccano ferocemente la scuola e gli insegnanti perché scontenti di qualche insegnante dei propri figli. Dirigenti scolastici che attaccano ferocemente la "scuola tradizionale, trasmissiva" ecc, perché qualche "loro" insegnante - facebook.com Vai su Facebook
Più poteri ai Dirigenti per sanzionare i docenti? Naddeo (ARAN): mai proposto ai sindacati - Antonio Naddeo, presidente dell’ARAN, è intervenuto per chiarire la posizione dell’Agenzia rispetto a recenti ricostruzioni comparse sulla stampa. Riporta orizzontescuola.it