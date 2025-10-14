Più poteri ai Dirigenti per sanzionare i docenti? AND | I dirigenti possono appoggiarsi all’Avvocatura dello Stato i docenti pagano di tasca propria

L’ipotesi di un ampliamento del potere sanzionatorio dei dirigenti scolastici torna al centro del dibattito. Sull'ipotesi di portare da 10 a 30 giorni il potere di sospensione dei docenti da parte dei Dirigenti, è stato smentito da Naddeo, Presidente ARAN. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

