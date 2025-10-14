Svegliarsi nel panico alle tre di notte, grondante sudore, tormentato da incubi che non si riescono a ricordare chiaramente, ma che sembrano assolutamente reali. È lo stato di terrore in cui si trova il maggiore Bennett Marco all’inizio del thriller firmato da Jonathan Demme, The Manchurian Candidate (2004). Ovvero il film che arriva stasera in tv alle 21.15 su La7 Cinema (canale 29 del digitale terrestre). E in contemporanea streaming sul sito dell’emittente, che trovate a questo indirizzo internet. Demme riporta sullo schermo l’omonimo romanzo di Richard Condon pubblicato nel 1959 (e già trasformato in film da John Frankenheimer nel 1962 col titolo italiano Va’ e uccidi ). 🔗 Leggi su Amica.it

Più che un remake, una vera reinterpretazione: perché "The Manchurian Candidate", con Denzel Washington, è il film thriller da vedere stasera in tv