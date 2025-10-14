Pistoia, 14 ottobre 2025 – Prosegue il piano di potenziamento della videosorveglianza cittadina. Con una determinazione firmata l’8 ottobre, il Comune di Pistoia ha dato il via libera all’acquisto di nuove apparecchiature informatiche per ampliare la capacità di archiviazione del sistema di controllo e lettura targhe già attivo in varie zone del territorio. L’intervento, del valore complessivo di 250mila euro, rientra nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 ed è finanziato con risorse del Ministero dell’Interno, nell’ambito del decreto del 20 dicembre 2023. Obiettivo: migliorare la capacità del sistema di monitorare il traffico e supportare le forze dell’ordine nelle attività di prevenzione e indagine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia, telecamere ’intelligenti’ in città. Potranno conservare i dati a lungo