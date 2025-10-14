Niccolò Pisilli è sceso in campo questo pomeriggio con la Nazionale italiana Under 21, impegnata nelle qualificazioni al prossimo Campionato Europeo di categoria. Il centrocampista della Roma, confermato tra i titolari dal commissario tecnico Silvio Baldini nella sfida contro l’ Armenia, ha offerto un’altra prestazione di spessore dopo la doppietta realizzata contro la Svezia. Italia travolgente nella ripresa. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 e un rigore fallito al 26’ da Ndour, gli Azzurrini dilagano nella ripresa. Al 59’ Pisilli serve un perfetto filtrante per Dagasso, che sblocca il risultato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Pisilli ancora protagonista con l'Italia Under 21: assist nella vittoria per 5-1 con l'Armenia