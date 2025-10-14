Pisanità e tradizione | la pizzeria Al Bagno di Nerone fa 90

Pisa, 14 ottobre 2025 – Spegne 90 candeline la pizzeria Al Bagno di Nerone, un traguardo storico per una realtà che si conferma punto di riferimento indiscusso della tradizione gastronomica pisana. Alla consegna della targa celebrativa, presso il locale in Largo Parlascio, presenti il presidente e il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, con la presidente Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini, il sindaco e l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Michele Conti e Paolo Pesciatini e l'onorevole Edoardo Ziello. Nata nel 1935 e situata nel cuore della città, a due passi dalle antiche terme romane da cui prende il nome, la pizzeria è oggi gestita da un giovane e appassionato team guidato da Veronica Orsi, che insieme a Federico Lazzerini e Gabriele Giannetti ha raccolto un’eredità importante, portandola avanti con coraggio e visione nel presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

