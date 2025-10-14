Pirandello Krypton rilegge ’La patente’
La filosofia, il linguaggio e la modernità del più famoso atto unico di Pirandello. C’è tutto questo e qualcosa in più in ’La patente - ‘u picciu’, lo spettacolo teatrale che Fulvio Cauteruccio, in scena insieme a Flavia Pezzo e Massimo Bevilacqua, porta in prima regionale sul palco del Teatro Goldoni di Firenze, dal 17 al 19 ottobre (ore 20,30), nell’ambito della stagione del Teatro delle Donne. La figura di Rosario Chiarchiaro, reso iconico da Totò nel film del 1954 diretto da Luigi Zampa, assume in questo caso una nuova dimensione, coniugando l’uso dell’ intelligenza artificiale con quella dell’attore in carne e ossa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
