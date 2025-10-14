Piove negli uffici del primo municipio Arcidiacono alza la voce | Basta rinvii subito una verifica tecnica

Soffitti che si sgretolano, tegole del tetto divelte e pareti segnate da vistose macchie di umidità. Non è la fotografia di un edificio abbandonato, ma la realtà con cui convivono quotidianamente dipendenti e amministratori nella sede del Primo municipio di Catania, in via Zurria. Un quadro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

