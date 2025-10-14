Pioggia torrenziale a Favara via Capitano Callea si trasforma in un fiume

Ancora allagamenti a Favara dopo il violento temporale che nel pomeriggio ha colpito la città. Via Capitano Callea, una delle strade principali e densamente popolata, si è rapidamente trasformata in un fiume d'acqua e fango rendendo difficili gli spostamenti e creando disagi a residenti e.

