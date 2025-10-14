Pioggia e vento scatta l' allerta meteo in Campania | le previsioni
La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo sulle zone di allerta 1 (Piana Campana, Napoli, isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini) per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
