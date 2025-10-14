Pio Esposito Sabatini si proferisce a favore del centravanti nerazzurro | Per me è fortissimo…
Inter News 24 Sabatini esalta il talento dell’attaccante dell’Inter e della Nazionale italiana, sottolineandone le qualità già evidenti in campo. Nel corso del podcast “Numer1”, il giornalista Sandro Sabatini ha voluto condividere le proprie impressioni su Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell’ Inter e della Nazionale italiana. Il classe 2005 continua a catturare l’attenzione per le sue prestazioni convincenti, sia in Serie A che in azzurro, dimostrando maturità e qualità che vanno oltre l’età. Il giudizio di Sabatini. Sabatini non ha dubbi sul potenziale del giovane attaccante: «Per me è fortissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com
