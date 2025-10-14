Pio Esposito Inter il talento prova a insidiare Bonny per la Roma | il punto

Inter News 24 Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Con Marcus Thuram infortunato, uno dei giovani più attesi in casa Inter è Pio Esposito, che si gioca una maglia accanto a Lautaro Martinez per la sfida contro la Roma. Nonostante le quotazioni di Bonny sembrino leggermente superiori al momento, Esposito è pronto a sfruttare ogni occasione per dimostrare il suo valore, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport. Il giovane attaccante classe 2004, che ha già fatto vedere grandi cose in questa stagione, ha la possibilità di guadagnarsi un posto da titolare in una delle partite più decisive della stagione per l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, il talento prova a insidiare Bonny per la Roma: il punto

