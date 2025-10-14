Inter News 24 Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Il momento di Pio Esposito è decisamente esplosivo, e il giovane attaccante dell’ Inter sta conquistando tutti. Nonostante abbia appena compiuto 20 anni a fine giugno, Esposito ha già esordito in Serie A, Champions League e con l’ Italia, segnando con entrambe le maglie. In nemmeno due mesi, il centravanti nerazzurro è passato da giovane promessa a uomo del momento, con prestazioni che hanno catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, emerge questo paragone con Vieri: sottolineata questa differenza