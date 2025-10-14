Pino Insegno bordata contro Lotito | Fammi sognare

Pino Insegno, noto attore e conduttore televisivo e grande tifoso biancoceleste, ha lanciato un duro affondo al presidente della Lazio, Claudio Lotito. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l’artista romano ha espresso tutta la sua delusione per la situazione attuale del club e per un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative. “È insopportabile che tu non permetta di sognare, non tanto a me, ma ai tifosi che stanno lì”, ha dichiarato il conduttore di Reazione a catena, sottolineando come il malcontento non riguardi solo i risultati sul campo, ma anche la mancanza di ambizione percepita intorno alla squadra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pino Insegno, bordata contro Lotito: "Fammi sognare..."

