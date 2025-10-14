Pinamonti Sassuolo l’attaccante si racconta | Ci sarà da battagliare tutto l’anno questo è un campionato difficile Icardi Conte Matic | vi dico tutto

Calcionews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pinamonti Sassuolo, l’intervista dell’attaccante alla Gazzetta: «Ci sarà da battagliare, è un campionato difficile. Icardi, Conte, Matic: vi racconto» Andrea Pinamonti, a ventisei anni, è uno dei pilastri del Sassuolo di Fabio Grosso, forte di due gol in Serie A e di essere stato capace di andare tre volte in doppia cifra nelle ultime quattro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pinamonti sassuolo l8217attaccante si racconta ci sar224 da battagliare tutto l8217anno questo 232 un campionato difficile icardi conte matic vi dico tutto

© Calcionews24.com - Pinamonti Sassuolo, l’attaccante si racconta: «Ci sarà da battagliare tutto l’anno, questo è un campionato difficile. Icardi, Conte, Matic: vi dico tutto»

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Pinamonti Sassuolo L8217attaccante Racconta