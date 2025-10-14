Pinamonti il racconto completo del centravanti | L’Inter mi ha portato in Serie A Provo un’enorme riconoscenza…
Inter News 24 Pinamonti ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il suo passato nerazzurro e sulle emozioni provate per essere diventato padre. Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, a 26 anni sta vivendo un momento intenso e poliedrico: dalla gioia della nascita del piccolo Adam alle sfide della stagione con il club emiliano e gli obiettivi futuri con la Nazionale. Tra soddisfazioni, riflessioni sui compagni e i mentori della sua carriera, l’ex Inter racconta tutto senza filtri, offrendo un quadro completo della sua vita professionale e personale. LA GIOIA DELLA PATERNITA ‘ – «Bellissima, è stata la gioia più grande della mia vita. 🔗 Leggi su Internews24.com
Nell'anticipo del venerdì della sesta giornata di Serie A il Sassuolo si è imposto per 1-0 sul Verona. Al Bentegodi nel primo tempo i neroverdi si sono resi pericolosi con Pinamonti mentre ai padroni di casa è stato prima assegnato un rigore per fallo di mano di