Pinamonti | Icardi e Lukaku mi hanno insegnato a fare gol Skriniar a prendere le botte
Il bomber del Sassuolo: "Coi ragazzi serve equilibrio, all'estero li lanciano senza clamore mediatico. Esordii all'Inter giovanissimo, il giorno dopo pareva dovessi fare 50 gol.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sassuolo, Pinamonti o Cheddira Ecco chi sarà il titolare nel lungo periodo https://bit.ly/3K97BMC - facebook.com Vai su Facebook
Pinamonti: "Icardi e Lukaku mi hanno insegnato a fare gol, Skriniar a prendere le botte" - Il bomber del Sassuolo: "Coi ragazzi serve equilibrio, all'estero li lanciano senza clamore mediatico. msn.com scrive