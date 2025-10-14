Pinamonti | Icardi e Lukaku mi hanno insegnato a fare gol Skriniar a prendere le botte

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bomber del Sassuolo: "Coi ragazzi serve equilibrio, all'estero li lanciano senza clamore mediatico. Esordii all'Inter giovanissimo, il giorno dopo pareva dovessi fare 50 gol.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pinamonti icardi e lukaku mi hanno insegnato a fare gol skriniar a prendere le botte

© Gazzetta.it - Pinamonti: "Icardi e Lukaku mi hanno insegnato a fare gol, Skriniar a prendere le botte"

Altri contenuti sullo stesso argomento

pinamonti icardi lukaku hannoPinamonti: "Icardi e Lukaku mi hanno insegnato a fare gol, Skriniar a prendere le botte" - Il bomber del Sassuolo: "Coi ragazzi serve equilibrio, all'estero li lanciano senza clamore mediatico. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pinamonti Icardi Lukaku Hanno