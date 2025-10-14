Pigiama Run sempre più vicina | sabato si corre o cammina per i bambini malati
LA MANIFESTAZIONE. Una corsa per raccogliere fondi da devolvere interamente, come già avvenuto l’anno scorso, alla Casa Amoris Laetitia della Fondazione Angelo Custode. Tutti in pigiama sabato 18 ottobre alle 17. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Sestarete TV - Canale 81. . Venerdì 26 settembre torna la “Pigiama Run”, passeggiata ludico motoria organizzata dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L’iniziativa si svolge in contemporanea in 33 città d’Italia per manifestare affetto e vicinanza a chi in - facebook.com Vai su Facebook
Pigiama Run sempre più vicina: sabato si corre o cammina per i bambini malati - Una corsa per raccogliere fondi da devolvere interamente, come già avvenuto l’anno scorso, alla Casa Amoris Laetitia. Lo riporta ecodibergamo.it
Bari si «mette» il pigiama per solidarietà: torna la Pigiama Run a sostegno dei bambini malati di tumore - Partenza il 26 settembre da Parco 2 Giugno di Bari: l'evento è organizzato dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Il Parco 2 Giugno di Bari si prepara ad accogliere nuovamente la ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Latina, in 500 in piazza per la “Pigiama Run”: raccolti più di 5mila euro - L'evento solidale della LILT realizzato con il supporto del Comitato Provinciale Opes Latina, ha raccolto quest'anno più di 500 persone nella piazza del capoluogo ... latinacorriere.it scrive