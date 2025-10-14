Pietrelcina D’Andrea | In Giunta tutti collegati si governa da remoto

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Sindaco ci invita spesso a leggere con attenzione gli atti e noi lo facciamo, con scrupolo. E proprio leggendo l’ultima delibera di Giunta, abbiamo trovato un dettaglio che lascia perplessi: tutti i componenti, Sindaco e Assessori, erano collegati in videoconferenza. Nessuno fisicamente presente in Municipio”. È quanto si legge in una nota diffusa su Facebook da Francesco Mariano D’Andrea, consigliere comunale di opposizione del gruppo ‘Avanti’, che prosegue: “Noi non contestiamo la tecnologia, anzi, capiamo che può essere di aiuto in caso di impedimenti per qualcuno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

