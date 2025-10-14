Pietre bombe carta e pestaggi | forze dell' ordine del mirino

Una battaglia silenziosa, piena di rischi e di incognite quella che ogni giorno sono costretti ad affrontare le forze dell'ordine, ragazzi spesso giovanissimi ma determinati a tutelare persone e beni collettivi, soprattutto durante i cortei. Si scopre così che il nostro è il Paese dove forse si scende in piazza più spesso rispetto ad altri Stati europei. Dal primo gennaio a oggi, si sono tenute 8.674 manifestazioni di rilievo: in 242 casi, i poliziotti sono stati oggetto del lancio di pietre, bombe carta, pestaggi da parte dei manifestanti. Alla fine fra gli uomini in divisa si sono contati 330 feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pietre, bombe carta e pestaggi: forze dell'ordine del mirino

Aggredire i nostri uomini e donne in divisa con bombe carta e pietre è intollerabile. La protesta legittima non giustifica la violenza. Chi racconta balle prenda atto della realtà: il Governo italiano ha portato aiuti veri. - facebook.com Vai su Facebook

Livorno, 7 ottobre 2025. Cittadini aggrediti, derubati e mandati al Pronto Soccorso, lancio di bombe carta e fumogeni contro la Polizia, uova e bottiglie in testa ai passanti, due teppisti rossi arrestati e un agente ferito alle gambe da una pietra. Ma loro sono i “bu Vai su X

No Tav occupano l’autostrada Torino-Bardonecchia, pietre e bombe carta contro la polizia in Val di Susa. Meloni: “Vergognoso, saranno puniti” - Torino, 26 luglio 2025 – Traffico nel caos in pieno esodo estivo nella città metropolitana di Torino dopo che i manifestanti No Tav hanno invaso l’autostrada per Bardonecchia. Riporta quotidiano.net

Pietre e bombe carta: assalto ai cantieri da parte dei No Tav. Meloni: Vergognoso quanto accaduto, saranno puniti" - Nuovi disordini in Val di Susa per mano dei manifestanti no Tav che, ancora una volta, hanno utilizzato il Festival Alta Velocità per generare il caos. Scrive ilgiornale.it

No Tav bloccano la Torino-Bardonecchia. Bombe carta e pietre contro forze ordine. Meloni: «Atti vergognosi, saranno puniti con fermezza» - La marcia No Tav contro «i cantieri della devastazione», come li ... Si legge su ilmessaggero.it