Pietre bombe carta e pestaggi | forze dell' ordine del mirino

Una battaglia silenziosa, piena di rischi e di incognite quella che ogni giorno sono costretti ad affrontare le forze dell'ordine, ragazzi spesso giovanissimi ma determinati a tutelare persone e beni collettivi, soprattutto durante i cortei. Si scopre così che il nostro è il Paese dove forse si scende in piazza più spesso rispetto ad altri Stati europei. Dal primo gennaio a oggi, si sono tenute 8.674 manifestazioni di rilievo: in 242 casi, i poliziotti sono stati oggetto del lancio di pietre, bombe carta, pestaggi da parte dei manifestanti. Alla fine fra gli uomini in divisa si sono contati 330 feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

