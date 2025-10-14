Piedimonte Etneo festeggia i 100 anni della signora Rosaria Leva
Bel traguardo e ricorrenza per la professoressa di matematica e scienze, Rosaria Leva, l’arzilla nonnina originaria di Messina e residente nel Comune di Piedimonte Etneo, nelle scorse settimane ha raggiunto lo straordinario obiettivo dei 100 anni. Mamma del dirigente capo Area Servizi Sociali del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CI SIAMO! Tornano le Giornate FAI d’Autunno! 11 e 12 ottobre 2025 Abbazia di San Michele Piedimonte Etneo (CT) Percorso Rosso – Gruppo FAI Etna Nord.Un bene prezioso, normalmente non accessibile, che potrete scoprire grazie ai volontari FAI, - facebook.com Vai su Facebook
La centrale idroelettrica di Piedimonte Matese compie 100 anni - Porte aperte alla centrale idroelettrico di Piedimonte Matese per festeggiare i primi cento anni di vita. Secondo rainews.it