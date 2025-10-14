Piedimonte Etneo festeggia i 100 anni della signora Rosaria Leva

14 ott 2025

Bel traguardo e ricorrenza per la professoressa di matematica e scienze, Rosaria Leva, l’arzilla nonnina originaria di Messina e residente nel Comune di Piedimonte Etneo, nelle scorse settimane ha raggiunto lo straordinario obiettivo dei 100 anni. Mamma del dirigente capo Area Servizi Sociali del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

