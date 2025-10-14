Piccoli ecologisti corso gratuito per ragazzi a San Nicolò

Da giovedì 23 ottobre, dalle ore 17 alle 18, al Centro culturale di San Nicolò l'associazione Giralaluna propone l'attività per ragazzi da 8 a 12 anni "Piccoli ecologisti".Il corso è gratuito.Per adesioni scrivere un messaggio whatsapp a Maria Antonietta: 3703368723 (entro lunedì 20 ottobre). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondisci con queste news

“Mischia science fiction distopica, avventura e temi ecologisti con una vibe alla Stranger Things” - Wired. NEVER TOO LATE, l’innovativa e avventurosa serie a tema ambientalista è disponibile su Raiplay. GUARDALA ORA https://www.raiplay.it/programmi/n - facebook.com Vai su Facebook

Disostruzione pediatrica, un corso gratuito alla Misericordia - Piccoli ma fondamentali gesti che se eseguiti correttamente sono in grado di salvare la vita ai bambini che, in maniera accidentale, ingeriscono o inalano dei corpi estranei. lanazione.it scrive

Piccoli ecologisti crescono e fanno la differenza - "Il pianeta sta cambiando e noi alunni pensiamo sia necessario sensibilizzare sul problema del clima. Scrive ilrestodelcarlino.it

Volontari Abio per i piccoli in Pediatria. Parte il corso di formazione all’Uniser - A Pistoia, corso di formazione per volontari Abio per supportare bambini in ospedale. Da lanazione.it