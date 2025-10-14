Picchio nero colpito e ucciso da 5 pallini | Tanti episodi

BRACCONAGGIO. Un raro esemplare di picchio nero è stato soccorso venerdì 10 ottobre dalla Polizia provinciale di Brescia e trasportato al Centro recupero animali selvatici (Cras) Wwf di Valpredina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Picchio nero colpito e ucciso da 5 pallini: «Tanti episodi»

BRESCIA- Picchio nero ucciso a fucilate. Come ha confermato la radiografia del CRAS Valpredina, dove era stato portato dalla Polizia provinciale, l'animale aveva un ala spezzata ed è stato colpito da cinque pallini da caccia. Nonostante le cure ricevute

Raro picchio nero ucciso nel Bresciano. L'allarme del Wwf: "Bracconaggio preoccupante in Lombardia"

"Rarissimo picchio nero ucciso in Lombardia". E il WWF lancia l'allarme bracconaggio per la nostra regione - Nonostante i soccorsi e il ricovero presso il Centro Recupero Animali Selvatici di Valpredina non ce l'ha fatta.

Picchio nero ucciso in Valcamonica: allarme bracconaggio - Un raro esemplare è stato colpito da pallini da caccia e, nonostante il soccorso al Centro recupero Wwf, è morto per le gravi ferite

Picchio nero colpito e ucciso da 5 pallini: «Tanti episodi» - L'animale, giunto in condizioni critiche, è risultato colpito da cinque pallini da caccia, come confermato dagli esami radiografici e presentava una frattura all'ala sinistra.