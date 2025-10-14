Picchio nero colpito e ucciso da 5 pallini | Tanti episodi

BRACCONAGGIO. Un raro esemplare di picchio nero è stato soccorso venerdì 10 ottobre dalla Polizia provinciale di Brescia e trasportato al Centro recupero animali selvatici (Cras) Wwf di Valpredina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

L'animale, giunto in condizioni critiche, è risultato colpito da cinque pallini da caccia, come confermato dagli esami radiografici e presentava una frattura all'ala sinistra.

