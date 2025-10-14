Picchiato dalla madre costretto a bere ‘pozioni contro gli alieni' | Diceva che ero il cancro del suo utero

Condannata a 4 anni una donna, 58 anni, che per vent'anni ha sottoposto il figlio, oggi 33enne, a maltrattamenti e umiliazioni. La donna gli faceva bere pozioni “per allontanare gli alieni”, lo chiudeva in casa per ore e lo picchiava. "Mi chiamava 'cancro del mio utero'", ricorda l'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

