Piattaforma nucleare sostenibile | costruire la fiducia sociale

Roma, 14 ott. (askanews) - Con l'approvazione in Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge delega, il nucleare torna al centro del dibattito in Italia, ma stavolta, con una sfida nuova: l'accettabilità sociale dei cittadini e delle comunità locali. Si è parlato di questo all'evento promosso alla Camera dei deputati, su iniziativa dell'onorevole Luca Squeri, da World Energy Council Italia: "", che ha visto la partecipazione di istituzioni, imprese e associazioni. Al centro dei lavori, la presentazione dell'indagine di Project Tempo, organizzazione indipendente di ricerca sociale e politica, attiva a livello europeo, che ha analizzato la percezione degli italiani rispetto al nucleare, confrontandola con quella degli altri Paesi europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piattaforma nucleare sostenibile: costruire la fiducia sociale

