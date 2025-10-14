Piase festival - Cerea
il 19 ottobre 2025.PIASE ACTIVE h. 9-12.30In bicicletta tra il paesaggio di valle e la storia di Cerea, a cura di Associazione naturalistica Valle Brusà ed Ecomuseo Aquae Planae. Itinerario cicloturistico che intreccia natura, paesaggio e memoria storica e che. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche questi approfondimenti
Luigi ti aspetta al PIASE Festival con tanti meravigliosi appuntamenti! ? REGISTRATI QUI per le attività: Sabato 11 ottobre a Terrazzo, presso la nostra Cantina https://www.ecomuseoaquaeplanae.it/piase/Piase-Festival-/piase-festival-2025/sabato-11-ott - facebook.com Vai su Facebook
Al via “Piase Gravel 2025” la pedalata tra natura e sapori veronesi - Domenica 2 marzo torna Piase Gravel 2025, quinta edizione: la pedalata per esplorare la parte sud ... Segnala veronaoggi.it
Piase Festival - San Giovanni Lupatoto - Un’esperienza laboratoriale per conoscere la vita, le opere e le tecniche utilizzate dall’artista Carlo Zinelli. Secondo veronasera.it
Piase Show: prima estemporanea Piase Art - Parte sabato 14 settembre, a Villa Gobetti di San Pietro di Morubio, la seconda edizione di Piase Festival, l’evento itinerante che mira a valorizzare la Pianura Veronese. Lo riporta veronasera.it