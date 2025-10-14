Piase festival - Bovolone
PIASE ACTIVE h. 15-18.30Incontriamo la storia e i produttori locali di Bovolone, a cura di Corte Poiana al Bosco, Vivai Ghellere, Torrefazione Caffè Fusari ed Ecomuseo Aquae Planae. Itinerario in bicicletta pensato per scoprire la storia e le eccellenze del territorio.PIASE LAB h. 15.30-17. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Luigi ti aspetta al PIASE Festival con tanti meravigliosi appuntamenti! ? REGISTRATI QUI per le attività: Sabato 11 ottobre a Terrazzo, presso la nostra Cantina https://www.ecomuseoaquaeplanae.it/piase/Piase-Festival-/piase-festival-2025/sabato-11-ott - facebook.com Vai su Facebook
Quarta edizione "Piase Gravel" - Punto centrale del PIASE festival, domenica 29 settembre, l’attesa quarta edizione della PIASE Gravel, con la doppia proposta di percorso breve di 75 km e lungo di 115 km (leggermente accorciato per l ... Da veronasera.it
Piase Festival - San Giovanni Lupatoto - Un’esperienza laboratoriale per conoscere la vita, le opere e le tecniche utilizzate dall’artista Carlo Zinelli. Lo riporta veronasera.it