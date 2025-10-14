Pianu | Giocavo con Del Piero marcavo Baggio ho fatto il barista e il commesso Ora lotto per la vita

L’ex difensore ha trascorso 46 giorni in terapia intensiva per un tumore al sistema linfatico: "Ho stretto forte la mano di mia moglie e le ho chiesto di aver cura di nostra figlia. Mi tirarono dentro nel calcioscommesse, otto anni dopo mi hanno assolto ma quella vicenda mi ha segnato la vita" . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pianu: "Giocavo con Del Piero, marcavo Baggio, ho fatto il barista e il commesso. Ora lotto per la vita"

