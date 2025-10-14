Piantedosi studia le misure per la sicurezza l' eco dell' omicidio all' Olivella dall' Ars arriva a Roma e Bruxelles

Non è più una tragedia che riguarda solo Palermo. L'omicidio di Paolo Taormina, seppur si sia consumato all'Olivella, in pieno centro, nel cuore della movida palermitana, in pochi giorni è diventato un allarme sociale che coinvolge chiunque, non solo chi vive nel capoluogo, e che investe tutte le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Piantedosi studia le misure per la sicurezza, l'eco dell'omicidio all'Olivella dall'Ars arriva a Roma e Bruxelles - L'omicidio di Paolo Taormina, seppur si sia consumato all'Olivella, in pieno centro, nel cuore della movida palermitana, in pochi giorni è diventato u

I Pro Pal ancora in corteo a Roma. Piantedosi: "Al vaglio nuove misure per la sicurezza" - Mentre Roma si prepara a un nuovo corteo Pro Palestina, previsto in serata, a quattro giorni dalla mega mobilitazione di sabato scorso, il governo studia nuove possibili misure per prevenire dis

Piantedosi: «In crescita l'antisemitismo. Sicurezza dei cortei, si studiano misure» - Il ministro al question time: «Dal 7 ottobre 2023 segnalati 733 episodi».

