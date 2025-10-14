Piantedosi ai Carabinieri | Non ci sono operazioni ordinarie

Milano, 14 ott. (askanews) - Sono 13 i Carabinieri feriti nell'esplosione del casolare, dove era in corso uno sgombero a Castel D'Azzano (Verona). A seguito della deflagrazione e del crollo della casa sono morti tre militari dell'Arma. Questa mattina alle 09.30 il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con il Capo della Polizia hanno fatto visita al Comando Generale dei Carabinieri come forma di vicinanza all'Arma a seguito del decesso dei tre Carabinieri avvenuto in provincia di Verona. In queste sequenze ecco cosa ha detto il titolare del Viminale. "Siamo qui per darvi innanzitutto tutta la solidarietà e le condoglianze per questa tragedia che è successa; vedo anche una persona che porta i segni ancora, anzi più di una persona che porta i segni di questa operazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piantedosi ai Carabinieri: "Non ci sono operazioni ordinarie"

