Piantedosi ai carabinieri coinvolti nell' esplosione | Vittime di un atto proditorio quasi

AGI - "Siamo qui per darvi tutta la solidarietà e le condoglianze per questa tragedia che mi ha colpito moltissimo ed è l'evidenza della difficoltà del lavoro che fate, di operazioni che troppo spesso, nell'opinione pubblica, vengono sottovalutate". Lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, collegatosi con i feriti nell'esplosione a Castel d'Azzano, nel Veronese, durante la sua visita al Comando Generale dei Carabinieri a Roma, accompagnato dal Capo della Polizia, Vittorio Pisani. "È il momento della costernazione - ha detto Piantedosi ricordando i carabinieri deceduti - e di stare vicino, nel dolore, alle famiglie dei tre militari morti e a tutti voi, che avete visto la morte in faccia e i vostri commilitoni morire tragicamente. 🔗 Leggi su Agi.it

