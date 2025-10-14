Piano generale del traffico urbano | Fiumicino investe su mobilità sostenibile e sicurezza stradale

Fiumicino, 14 ottobre 2025 – L’Amministrazione comunale di Fiumicino avvia ufficialmente il percorso per la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), strumento mai adottato prima dal nostro territorio. Un intervento strategico per migliorare le condizioni di traffico e di spostamento all’interno del territorio comunale. L’obiettivo è duplice: elevare la qualità della vita dei cittadini grazie a soluzioni più efficaci per la mobilità quotidiana; valorizzare e tutelare il centro cittadino attraverso scelte che puntano ad una mobilità più sostenibile. Per costruire un piano efficace, verrà realizzata una campagna di indagini approfondite sulla domanda e sull’offerta di trasporto, che comprenderà: L’analisi delle infrastrutture viarie principali, dal punto di vista geometrico e funzionale; lo studio dei flussi di traffico; l’offerta e la domanda dei parcheggi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it