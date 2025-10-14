Piano contro la fuga degli infermieri | la Regione cerca appartamenti per gli addetti del mondo sanitario

L'Emilia-Romagna cerca appartamenti per gli addetti del mondo sanitario, in particolare gli infermieri che molto spesso scelgono di lasciare la regione per zone d'Italia dove il costo della vita è inferiore e c'è maggiore disponibilità di alloggi a prezzi accessibili. Lo ha annunciato al question. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

