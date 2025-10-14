Piano City da Liverpool a Napoli passando per New Orleans | Sergio Forlani allo Studio Federica Gioffredi

Napoli si prepara ad accogliere un nuovo incontro tra musica, visione e parola. Nel cuore di Piano City Napoli 2025, il pianista e compositore Sergio Forlani presenta il concerto “From Liverpool to New Orleans- through Naples”( ingresso gratuito fino ad esaurimento posti), un viaggio sonoro che attraversa confini e identità musicali: dai Beatles al jazz americano, passando per la linfa creativa del Mediterraneo. Forlani conduce lo spettatore in un itinerario poetico che è al tempo stesso racconto e dichiarazione d’amore per la musica. Il concerto si apre con la vibrante energia di “Revolution” (Lennon–McCartney), simbolo di rinnovamento e libertà, per poi toccare la malinconia sospesa di “Lover Man” (Davis–Ramirez–Sherman). 🔗 Leggi su Ildenaro.it