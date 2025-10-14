Piano City da Liverpool a Napoli passando per New Orleans | Sergio Forlani allo Studio Federica Gioffredi
Napoli si prepara ad accogliere un nuovo incontro tra musica, visione e parola. Nel cuore di Piano City Napoli 2025, il pianista e compositore Sergio Forlani presenta il concerto “From Liverpool to New Orleans- through Naples”( ingresso gratuito fino ad esaurimento posti), un viaggio sonoro che attraversa confini e identità musicali: dai Beatles al jazz americano, passando per la linfa creativa del Mediterraneo. Forlani conduce lo spettatore in un itinerario poetico che è al tempo stesso racconto e dichiarazione d’amore per la musica. Il concerto si apre con la vibrante energia di “Revolution” (Lennon–McCartney), simbolo di rinnovamento e libertà, per poi toccare la malinconia sospesa di “Lover Man” (Davis–Ramirez–Sherman). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
MuSICAM 2025 Piano City Pordenone per Enjoy Pordenone with SICAM Giovedì 16 ottobre • ore 18.30 Sala concerti di Piano City, Vicolo San Francesco – Pordenone La pianista Samira Alvash sarà protagonista di un raffinato programma dedicato a - facebook.com Vai su Facebook
- Oltre 300 pianisti, 100 eventi, 21 location, 37 house concert , Scopri il programma nel dettaglio http://comune.napoli.it/piano-city-na - X Vai su X
Piano City Napoli 2025, Sergio Forlani dai Beatles al jazz - L'articolo Piano City Napoli 2025, Sergio Forlani dai Beatles al jazz proviene da OttoPagine. Scrive msn.com
Torna Piano City Napoli: oltre 300 pianisti e 100 eventi per l'edizione 2025 - Dal 16 al 19 ottobre il festival dedicato alla musica da pianoforte, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito di Napoli Città della Musica e organ ... Secondo napolitoday.it
Piano City Napoli 2025, programma completo della XI edizione - Dal 16 al 19 ottobre torna Piano City Napoli con oltre 300 pianisti, 100 eventi e 21 location in tutta la città. Riporta napolike.it