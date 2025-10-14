Piacenza si accende con Nicolini in Jazz | cinque giorni di musica maestri e giovani talenti
La città si prepara a parlare il linguaggio universale del jazz. Da mercoledì 15 a domenica 19 ottobre il Conservatorio Nicolini inaugura la prima edizione di "Nicolini in Jazz", un festival che promette di trasformare Piacenza in un crocevia di note, improvvisazioni e incontri internazionali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Al via il Festival “Nicolini in Jazz” https://www.switchonmusic.it/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot-2025-10-06-at-10-33-57-Home-Conservatorio-di-Musica-Giuseppe-Nicolini-Piacenza.png Dal 15 al 19 ottobre 2025 il Conservatorio Nicolini accende i rifl - facebook.com Vai su Facebook
A San Damiano il cielo si accende per la Balloon Cup. Volano le Frecce Tricolori - Ha preso venerdì al via all’aeroporto Militare San Damiano, in provincia di Piacenza, la seconda... - PiacenzaSera - X Vai su X
Piacenza si accende con “Nicolini in Jazz”: cinque giorni di musica, maestri e giovani talenti. - Dal 15 al 19 ottobre il Conservatorio Nicolini inaugura la prima edizione di “Nicolini in ... Riporta piacenzasera.it
Nasce il Festival “Nicolini in Jazz” dal 15 al 19 ottobre a Piacenza - Dal 15 al 19 ottobre 2025 il Conservatorio Nicolini accende i riflettori sulla prima edizione di “Nicolini in Jazz”, il nuovo Festival ideato e curato dal Dipartimento di Jazz dell’Università musicale ... Si legge su radiowebitalia.it
Stefano Battaglia Trio e "Nicolini in Jazz": un weekend a pieno ritmo al Milestone live club - La nuova stagione del Milestone Live Club organizzata dal Piacenza Jazz Club prosegue sabato 18 ottobre alle ore 21,30 (apertura dalle ore 20,45) con un appuntamento di altissimo profilo artistico e ... Si legge su ilpiacenza.it