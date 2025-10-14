Petruro Irpino accesa la Fiaccola Perpetua della Pace e della Fratellanza

Domenica 12 Ottobre il Comune di Petruro ha provveduto a installare e ad accendere nella piazza principale del paese la Fiaccola Perpetua della Pace e della Fratellanza. Un’iniziativa dal forte significato simbolico attraverso la quale si intende lanciare un messaggio di speranza ai popoli della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it