Petruro Irpino accesa la Fiaccola Perpetua della Pace e della Fratellanza
Domenica 12 Ottobre il Comune di Petruro ha provveduto a installare e ad accendere nella piazza principale del paese la Fiaccola Perpetua della Pace e della Fratellanza. Un’iniziativa dal forte significato simbolico attraverso la quale si intende lanciare un messaggio di speranza ai popoli della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
