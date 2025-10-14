Petrol Head | piloti robot in corsa per il futuro
Per le strade di una città futuristica, bolidi dai motori scoppiettanti si inseguono lungo tortuosi percorsi, in una perenne gara verso la gloria. Sportellate, armi nascoste e scorrettezze sono all’ordine del giorno, perché la sola cosa importante è vincere, tagliare per primi il traguardo, essere il migliore dei petrolhead. Un destino segnato per questi particolari piloti, robot creati appositamente per intrattenere un’umanità oppressa e inconsapevole, che non faticherà a dimenticarli quando questo circo si ferma. E da questo finale, ha origine l’avventura di Petrol Head, il fumetto creato da Rob Williams e disegnato da Pye Parr. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondisci con queste news
PetrolHead. altego_music · MEET ME HALFWAY X I FOLLOW RIVERS (ALTÉGO MIX). Roma diventa capitale delle due ruote! Eternal City al Centro Congressi La Nuvola è stato un concentrato di passione, artigianato e motori. @eternalcitymotoshow @mot - facebook.com Vai su Facebook