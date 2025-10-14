Petralia Soprana a Villa Sgadari l' inaugurazione del museo del carretto e del pupo siciliano Madonie

Il prossimo 25 ottobre alle a Villa Sgadari, a Petralia Soprana, l'associazione Tan Panormi insieme all'Ente Parco delle Madonie annunciano l'inaugurazione del Museo del carretto e del pupo siciliano Madonie allestito nella sede della settecentesca. L'evento celebrerà l'apertura di una sede.

