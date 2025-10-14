Petra anticipazioni della terza stagione con Paola Cortellesi | trama foto dove e quando vederla

Il 15 ottobre arriva la seconda e ultima storia di Petra – Terza Stagione su Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi. Lo show, con la regia di Maria Sole Tognazzi, sarà disponibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW. Petra, trama e anticipazioni della terza stagione. In Gli onori di casa, Petra e il viceispettore Monte dovranno indagare sull’omicidio di un imprenditore, particolarmente conosciuto e ucciso mentre si trovava in compagnia di una giovane prostituta. Le indagini li porteranno ad arrivare a Palermo, seguendo una possibile pista mafiosa. Nella città Petra sarà costretta a fare i conti con una persona che fa parte del suo passato e che porterà a galla alcune verità nascoste. 🔗 Leggi su Dilei.it

