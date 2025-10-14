pesta la madre e la sbatte al muro preso dopo le minacce ai carabinieri

Ubriaco fradicio, prima picchia la madre scaraventandola contro il muro e poi punta un paio di forbici contro i carabinieri intervenuti per soccorere la malcapitata. È stata una serata movimentata quella vissuta domenica in un appartamento di via Bologna, dove vivono madre e figlio di origine straniera. Ma veniamo ai fatti. La centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna che ha raccontato di essere stata appena aggredita e malmenata dal figlio, il quale si era poi rinchiuso nella propria stanza. Sul posto sono giunti in pochi minuti le pattuglie della stazione di San Martino e della sezione Radiomobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

