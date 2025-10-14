Pesca un milione di euro per interventi di recupero e valorizzazione dei borghi marinari

Messinatoday.it | 14 ott 2025

Contributi a fondo perduto per interventi di restauro e riqualificazione di edifici, porti, spazi pubblici e altre aree legate alla pesca. È questo l’obiettivo dell’avviso da un milione di euro pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

