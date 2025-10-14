Persone non autosufficienti | un abruzzese su due è preoccupato dai costi
L’invecchiamento della popolazione rende sempre più attuale il fenomeno della non autosufficienza. Secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni il problema è profondamente diffuso, anche in Abruzzo, dove il 55% della popolazione – circa un abruzzese su due – è preoccupato dai costi.Tra le difficoltà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
