Persone non autosufficienti | un abruzzese su due è preoccupato dai costi

Ilpescara.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’invecchiamento della popolazione rende sempre più attuale il fenomeno della non autosufficienza. Secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni il problema è profondamente diffuso, anche in Abruzzo, dove il 55% della popolazione – circa un abruzzese su due – è preoccupato dai costi.Tra le difficoltà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Armato di coltelli ferisce due persone a una sagra, arrestato - Momenti di paura ieri nella frazione di Casoli di Atri (Teramo), durante i festeggiamenti legati a una sagra estiva. Lo riporta ansa.it

Sub morto al largo e mai ritrovato, due persone indagate - Due persone sono state indagate a piede libero per omicidio colposo nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Ugo Coppola, il sub 54enne di Pescara scomparso il 13 agosto durante un'immersione al ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Persone Autosufficienti Abruzzese Due