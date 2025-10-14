Persi i 114 milioni del Pnrr per i ghetti della Capitanata Usb | Colpevole inerzia delle istituzioni

L'Unione Sindacale di Base è costretta a denunciare “una delle pagine più nere della gestione dei fondi pubblici in Italia. I 114 milioni di euro del PNRR (Missione 5, Investimento 2.2), destinati al superamento dei ghetti in Capitanata, sono stati formalmente persi". La conferma è arrivata a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it