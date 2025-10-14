Perquisizioni dei Carabinieri a Salerno | sequestrate armi

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della compagnia di Salerno, guidati dal comandante Antonio Corvino, all’alba di oggi hanno effettuato perquisizioni nel quartiere di Matierno. I controlli – eseguiti anche con l’ausilio dell’Aliquota di Primo Intervento -, da quanto si apprende hanno dato esito positivo: i militari, nel corso dell’attività, avrebbero rinvenuto armi. I dettagli dell’operazione non sono stati ancora resi noti. L’attività è legata ai gravi fatti di cronaca avvenuti a Salerno nelle ultime settimane. Ad inizio ottobre, in due momenti differenti, nel quartiere di Fratte furono esplosi 15 colpi di pistola contro l’abitazione di una persona già nota alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Perquisizioni dei Carabinieri a Salerno: sequestrate armi

